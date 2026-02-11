Pertamina Dinilai Sigap Tangani Bencana Sumatra, Komisi VI DPR Beri Apresiasi 

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR mengapresiasi Pertamina, yang dinilai sigap menangani bencana Sumatra di tengah kondisi tidak mudah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dan Pertamina, Rabu (11/2). Selain itu, RDP juga membahas mengenai rencana penyaluran gas melon ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Saya ucapkan terima kasih soal gerak cepat Pertamina, dalam membantu masalah bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatra Utara. Di Sumbar saya merasakan betul bagaimana cepatnya Pertamina, salah satu BUMN yang responsif untuk membantu Pemerintah menyelesaikan permasalahan bencana alam," kata Andre Rosiade.

Andre menggambarkan bagaimana jajaran Pertamina turun langsung mengatasi masalah di lapangan saat bencana terjadi.

Salah seorang yang disebutnya adalah General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut pun, merespons cepat permintaan pengiriman BBM dan bantuan logistik untuk korban yang mengungsi di Sumbar.

Bahkan, Pertamina International Shipping juga bergerak cepat ikut mengamankan distribusi BBM di kawasan bencana.

Hal senada juga diungkapkan anggota lain, Darmadi Durianto. Dia mengatakan, cepatnya respons BUMN tersebut, tidak lepas dari kepemimpinan Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang selalu sigap menerima masukan di saat kapan pun.

”Pak Dirut ini responsnya cepat. Tengah malam pun, di WA dia jawab, responsif sekali. Apalagi ke masyarakat, responsif sekali. Saya pernah minta tolong dan itu langsung bergerak," serunya.