Pertamina Dorong Anak Muda Jadi Penggerak Inovasi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina (Persero) menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (28/10).

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza bertugas menjadi pembina upacara.

Dia menyampaikan bahwa Sumpah Pemuda memberikan pelajaran besar bagi bangsa Indonesia.

Baca Juga: Agrinas Palma dan Pertamina Perkuat Kolaborasi Bioenergi

Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan menyatukannya menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama.

Bagi Pertamina, semangat tersebut juga menjadi landasan bagi seluruh pekerja dalam menghadapi tantangan industri energi yang semakin kompleks.

Tidak hanya memastikan pasokan energi bagi bangsa, Pertamina juga diharapkan mampu menggerakkan kehidupan, membuka kesempatan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Tiga Wilayah Terima Bantuan Air Bersih dari Relawan Pertamina Peduli RU Plaju

“Sesuai dengan makna Energizing Indonesia, Pertamina dan Perwira (pekerja Pertamina) diharapkan tidak hanya menghadirkan energi untuk Indonesia, tetapi juga menggerakkan kehidupan, membuka kesempatan, dan memberi kontribusi bagi bangsa,” ujar Oki.

Dia menambahkan, di balik setiap pasokan energi, terdapat kehidupan masyarakat yang harus terus berjalan, pelaku usaha yang mempertahankan usahanya, layanan publik yang harus tetap beroperasi, serta masa depan bangsa yang bergantung pada keandalan energi.



Semangat untuk membuka kesempatan dan memberikan kontribusi bagi bangsa tersebut juga diwujudkan Pertamina melalui berbagai program pengembangan anak muda, mahasiswa dan changemaker di Indonesia.