Pertamina Dorong Energi Baru Terbarukan di Tengah Gejolak Energi Dunia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan energi nasional.

Komitmen ini diperkuat sebagai solusi energi jangka panjang di tengah geopolitik global yang berdampak pada volatilitas pasokan serta harga energi dunia.

Baca Juga: Pertamina Gandeng POSCO Kembangkan Teknologi Rendah Karbon di Indonesia dan Korsel

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan pengembangan energi baru terbarukan merupakan langkah strategis Pertamina untuk ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pemerintah menuju masa depan yang berkelanjutan.

“Dinamika geopolitik global mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi fosil. Oleh karena itu, Pertamina terus memperkuat bauran energi melalui pengembangan energi baru terbarukan," kata Baron.

Lebih lanjut Baron menyampaikan upaya tersebut tidak hanya meningkatkan independensi energi nasional, tetapi juga menjadi bagian untuk energi yang lebih bersih bagi lingkungan.

Hingga akhir 2025, Pertamina menghasilkan energi bersih hingga 8.743 Giga watt per jam (GWh) yang berasal dari berbagai sumber energi rendah karbon.