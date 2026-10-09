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Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas Lewat Grand Prix of Indonesia 2026

Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas Lewat Grand Prix of Indonesia 2026
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Pertamina hadir bukan hanya mendukung Grand Prix Of Indonesia, namun juga memberi dukungan kepada pariwisata termasuk dalam mengembangkan homestay. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tak hanya menjadi magnet bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Salah satunya dirasakan para pelaku homestay di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengalami peningkatan menjelang balapan puncak yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9-11 Oktober 2026.

Pertamina hadir bukan hanya mendukung ajang balapan saja, namun juga mendukung pariwisata termasuk mengembangkan homestay.

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Tak hanya memberikan dampak ekonomi secara langsung, kehadiran Pertamina Grand Prix Of Indonesia juga mendorong masyarakat setempat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

Pertamina bersama Universitas Mataram (Unram) memberikan pelatihan hospitality, manajemen homestay, hingga kemampuan berbahasa Inggris bagi para pengelola dan pekerja homestay.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, penguatan kapasitas masyarakat tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina agar keberadaan event sport tourism di Mandalika memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

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Desa Kuta, Lombok merupakan wilayah yang berada paling dekat dengan Pertamina Mandalika International Circuit.

Karena itu, masyarakat Ring 1 menjadi salah satu perhatian Pertamina untuk ikut mendukung keberlangsungan event sekaligus mendapatkan manfaat ekonominya.

Pertamina hadir bukan hanya mendukung Grand Prix Of Indonesia, namun juga memberi dukungan kepada pariwisata termasuk dalam mengembangkan homestay

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