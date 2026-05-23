Pertamina Dorong Keterlibatan Perempuan Berkontribusi Lebih Besar di Industri Energi

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina mendorong perempuan untuk terus berkontribusi di industri energi.

Pernyataan tersebut disampaikan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Raden Adjeng Sondaryani dalam talkshow bertema Women in STEM: Breaking Barriers and Building Inclusive Futures for Women and Girls yang digelar pada gelaran Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026.

Perempuan yang akrab disapa Inge ini menilai, peluang perempuan untuk berkarier di bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) kini semakin terbuka.

Baca Juga: Wadirut Pertamina Paparkan Peran NOC Jaga Ketahanan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam diskusi tersebut, dia menjelaskan Pertamina terus mendorong keterlibatan perempuan agar dapat berkontribusi lebih besar di industri energi, termasuk di posisi strategis perusahaan.

Menurut Inge, saat ini perempuan di Pertamina sudah banyak yang menempati posisi manajerial dari vice president hingga direktur.

“Pertamina mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan jumlah perempuan agar bisa lebih berkontribusi di bidang energi, tidak hanya di level pekerja tetapi juga di level manajerial,” ujarnya.

Dia menceritakan tantangan perempuan di sektor engineering saat ini berbeda dibanding masa lalu.

Jika dulu perempuan kerap dipandang sebelah mata di dunia teknik, kini kemampuan perempuan sudah semakin diakui.