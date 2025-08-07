Pertamina Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Energi Bersih Lewat CNG Market Day

jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) menggelar acara Compressed Natural Gas (CNG) Market Day sebagai wujud komitmen dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan energi bersih, efisien, dan ramah lingkungan khususnya di sektor transportasi dan industri melalui Subholding Gas.

Hal ini juga sejalan dengan pengembangan energi hijau dan solusi rendah karbon untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060, serta mempercepat transformasi energi nasional menuju masa depan berkelanjutan.

CNG Market Day menjadi ajang promosi dan edukasi bagi publik, terkait manfaat dan keunggulan CNG sebagai alternatif bahan bakar rendah emisi.

Kegiatan ini juga menjadi wujud kolaborasi antara Pertamina Holding dan Subholding Gas.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan mengatakan Pertamina sebagai holding Migas (minyak dan gas bumi) mengemban amanah besar, bukan hanya dalam memastikan ketahanan energi dan distribusi, tetapi juga dalam upaya mempercepat transisi menuju energi rendah karbon.

“Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung ketahanan energi nasional,” terang Iriawan dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Salah satu upaya strategis yang didorong oleh Pertamina adalah optimalisasi pemanfaatan SPBG dan CNG untuk sektor transportasi dan industri.

Menurut Iriawan, penggunaan CNG sebagai diversifikasi energi domestik merupakan salah satu langkah dalam mendukung ketahanan energi sekaligus upaya dekarbonisasi nasional.