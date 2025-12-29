Pertamina Dorong Pemulihan Listrik di Aceh, Pasok BBM untuk Genset Bantuan Kementerian ESDM

jpnn.com, ACEH - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga turut ambil bagian dalam mendorong percepatan pemulihan masalah kelistrikan pascabencana di wilayah Aceh.

Salah satunya memasok bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk operasional 1.000 genset bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang Sabtu (27/12) lalu disalurkan ke 10 Kabupaten terdampak bencana, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Genset merupakan solusi sementara bagi wilayah dimana infrastruktur kelistrikan masih mengalami kendala.

Karena itu Kementerian ESDM membentuk tim bersama Pertamina untuk mendukung operasional awal kebutuhan BBM dan pelumas.

Hingga Minggu (28/12) Pertamina telah menyalurkan BBM jenis gasoil sebanyak 1.600 liter, gasoline 800 liter dan pelumas 500 botol.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Fahrougi Andriani Sumampouw menyampaikan untuk memudahkan distribusi Pertamina membagi dalam empat cluster.

Cluster Aceh Besar dan kabupaten sekitarnya yang dipasok dari Fuel Terminal Krueng Raya.

Selanjutnya, cluster Bener Meriah, Aceh Tengah dan kabupaten sekitar yang dipasok dari Integrated Terminal Lhokseumawe.