jpnn.com, MALUKU - Pertamina UMK Academy 2026 memberikan penguatan kapasitas usaha, pendampingan pengelolaan bisnis, serta dukungan perluasan akses pasar bagi UMK binaan.

Di Ambon, Maluku, Winda Tania Untung mengembangkan Pure Ambuena, merek minuman berbahan buah dan sayuran segar yang dirintis pada September 2025.

Berawal dari keinginan menyediakan minuman sehat bagi keluarga, Winda melihat peluang untuk menghadirkan produk tanpa tambahan gula, air, maupun pengawet.

Dia ingin mengembangkan Pure Ambuena sebagai brand lokal Maluku yang memiliki kualitas dan daya saing.

Sementara di Labuan Bajo, NTT, Rosalina mengembangkan Asrotenunku dengan mengangkat kekayaan wastra dari berbagai daerah di NTT, termasuk Sumba dan Maumere.

Usaha yang dirintis sejak 2020 ini tidak hanya berorientasi pada pemasaran produk tenun, tetapi juga menjaga keberlangsungan mata pencaharian mama-mama penenun di kampung-kampung Manggarai Barat.

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Bagi Rosalina, pertumbuhan usaha berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi para perajin. Ketika produk tenun terjual, ia dapat kembali memesan kain kepada para penenun sehingga aktivitas produksi dan penghasilan mereka tetap berjalan.

“Kalau produk bisa rutin terjual, otomatis ada dana segar yang berputar untuk kembali memesan kain kepada mama-mama penenun. Dengan begitu, roda usahanya bisa terus berjalan,” ujar Rosalina.