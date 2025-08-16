Pertamina Drilling Bangun Sumur Air Bersih untuk Dimanfaatkan 58 KK di Minas Jaya

jpnn.com, MINAS - PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha subholding upstream, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) membangun membangun fasilitas sumur air bersih bagi warga Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.

Program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan di wilayah operasionalnya.

Direktur Utama Pertamina Drilling Avep Disasmita mengatakan program ini wujud kontribusi nyata perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Baca Juga: Pertamina Bawa UMKM Mendunia Lewat SMEXPO Merah Putih di Momen Kemerdekaan RI

Program ini juga selaras dengan program Asta Cita Pemerintah Indonesia terutama poin 4, yakni memperkuat sistem kesehatan nasional melalui kualitas air bersih.

“Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina Drilling tidak hanya fokus pada keberhasilan proyek pengeboran, tetapi juga memiliki tanggung jawab membantu meningkatkan kualitas hidup warga," kata Avep Disasmita dalam keterangannya, Sabtu (16/8).

Dia percaya akses air bersih adalah hak dasar setiap orang.

Fasilitas yang telah diresmikan sejak 24 Juli 2025 ini telah memenuhi kebutuhan 21 kepala keluarga, dan akan bertambah 37 kepala keluarga lainnya sebagai penerima manfaat berikutnya.

Program ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh kepala keluarga di Desa Minas Jaya.