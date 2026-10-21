Pertamina Drilling Siap Garap Migas Nonkonvensional untuk Perkuat Ketahanan Energi
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan migas nonkonvensional (MNK) di Indonesia.
Berbekal pengalaman pengeboran sumur eksplorasi bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), perusahaan ini siap mendukung upaya membuka potensi sumber daya energi yang membutuhkan teknologi dan kapabilitas pengeboran tingkat tinggi.
Pengembangan MNK menjadi salah satu peluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, karakteristik reservoir MNK yang memiliki porositas dan permeabilitas sangat rendah menghadirkan tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan teknologi, peralatan, serta kompetensi operasional yang andal.
Pertamina Drilling telah memiliki pengalaman dalam mendukung eksplorasi potensi MNK melalui pengeboran sumur Gulamo DET-1 pada 2023 dan Kelok DET-1 pada 2024 bersama PHR.
Kedua sumur tersebut menjadi bagian dari rekam jejak perusahaan dalam mendukung eksplorasi sumber daya migas nonkonvensional di Indonesia.
Dalam pengerjaan kedua sumur tersebut, Pertamina Drilling mengoperasikan Rig PDSI#42.3/N1500-E, rig tipe cyber berkapasitas 1.500 horsepower (HP) yang dirancang untuk mendukung operasi pengeboran dengan tingkat kompleksitas tinggi.
Kesiapan operasi juga diperkuat dengan dukungan layanan solid control dan berbagai layanan pendukung pengeboran lainnya. Integrasi peralatan dan layanan tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan teknis pada pengeboran MNK.
Pertamina Drilling telah memiliki pengalaman dalam mendukung eksplorasi potensi migas nonkonvensional
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Antrean BBM di Riau Tak Kunjung Surut, Dewi Juliani Minta Solusi Konkret
- Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM di Bali, Menteri Bahlil: Stok Aman 15 Hari
- Pertamina NRE, Kodaeral III dan Lumitech Daya Nusantara Kaji Potensi Pengembangan EBT
- Kilang Plaju Jaga Keandalan Produksi dan Mutu Avtur, Dukung Kelancaran Penerbangan
- Komut Pertamina Bicara Kemandirian Energi di 2 Tahun Pemerintahan dan HUT Prabowo
- Asap Karhutla Kepung Medan, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Membagikan 2.200 Masker