Pertamina Dukung Ketahanan Energi Lewat Pengembangan Panas Bumi
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) terus memperkuat komitmennya mendukung perkembangan panas bumi di Indonesia, salah satunya melalui pengembangan lapangan Kamojang.
Pengembangan panas bumi Indonesia telah memasuki usia satu abad.
Berawal dari penemuan potensi panas bumi pada 1926 di Kamojang, Jawa Barat, wilayah ini kini berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan energi panas bumi nasional.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan perjalanan panas bumi di Kamojang menjadi bukti energi bersih dapat tumbuh menjadi fondasi ketahanan energi sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
“Panas bumi menjadi salah satu bukti nyata perjalanan panjang energi bersih Indonesia. Potensinya yang ditemukan di Kamojang pada 1926 kemudian dilanjutkan pengembangannya oleh Pertamina melalui operasional PLTP Kamojang sejak 1983," kata Baron dalam keterangannya, Senin (29/6).
Pernyataan tersebut disampaikan Baron dalam kunjungannya ke PGE Area Kamojang pada Jumat (26/6).
Pada masa itu, kata Baron, energi fosil masih menjadi sumber energi utama.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) terus memperkuat komitmennya mendukung perkembangan panas bumi di Indonesia, salah satunya melalui pengembangan lapangan Kamojang
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