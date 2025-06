Pertamina Dukung Namira Ecoprint Jelajahi Pasar Internasional Melalui UMK Academy

jpnn.com, SURABAYA - PT Pertamina mendorong produk-produk ramah lingkungan Namira Ecoprint bisa semakin menjelajahi pasar internasional melalui program UMK Academy 2025.

Namira Ecoprint, usaha fesyen asal Surabaya merupakan salah satu peserta program pendampingan usaha mikro dan kecil yang digagas Pertamina sejak 2020.

Akselerator Pertamina UMK Academy 2025 Aliff Indira Thahir mengatakan Namira Ecoprint dan peserta lain akan mengikuti berbagai pelatihan intensif.

Para peserta juga mendapatkan pendampingan usaha, coaching one on one, hingga ikut serta dalam berbagai pameran nasional dan internasional untuk memperluas pasar

Menurut Aliff, Namira akan bergabung dalam kelas Go Global.

“Dengan begitu, Namira Ecoprint bisa naik kelas, lebih adaptif terhadap berbagai perkembangan, dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional,” kata Alif saat mengunjungi rumah produksi Namira di Surabaya, Jawa Timur.

Program UMK Academy 2025 diadakan oleh Pertamina untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk semakin maju, bahkan hingga tingkat internasional.

Harapannya, UMK bisa memberi dampak lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Juga, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun tingkat nasional.