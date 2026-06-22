Pertamina Dukung UMK di Jakarta Fair, Puluhan Pedagang Kuliner Terima Bright Gas

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menyalurkan bantuan Bright Gas 5,5 kilogram kepada para pedagang usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya sektor kuliner yang berada di area Jakarta Fair 2026, Sabtu (20/6).

Bantuan tersebut merupakan dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang selama ini mereka jalankan di tengah meningkatnya kebutuhan operasional.

Senyum sumringah terlihat di wajah Rihana saat menerima bantuan Bright Gas 5,5 kilogram dari Pertamina di area kuliner Kampung Betawi, Gambir Expo, Jakarta Fair.

Bagi pedagang kuliner yang sudah bertahun-tahun mengadu peruntungan Jakarta Fair, bantuan tersebut terasa sangat berarti.

Selama ini Rihana hanya mengandalkan dua tabung gas untuk memasak berbagai menu andalannya, mulai dari nasi goreng, Bakso Malang, dan makanan lainnya.

"Sudah bertahun-tahun saya berjualan di sini, dan baru kali ini mendapat bantuan tabung gas beserta isinya. Alhamdulillah sangat membantu untuk operasional jualan sehari-hari," ujar Rihana penuh syukur.

Bantuan Bright Gas tersebut merupakan bagian dari program Pertamina untuk mendukung pelaku UMK, khususnya para pedagang kuliner yang ikut meramaikan Jakarta Fair 2026.

Bagi pelaku usaha kecil, energi merupakan kebutuhan utama yang menentukan kelancaran usaha.