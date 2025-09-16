menu
Pertamina Dukung UMKM Kebumen Ekspor Perdana Keranjang Serat Alam ke Amerika Serikat
Produk keranjang anyaman serat alam milik UMKM binaan Pertamina di Kebumen, PT Agrominafiber Java Indonesia yang berhasil menembus pasar ekspor di Amerika Serikat. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, KEBUMEN - PT Pertamina (Persero) mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaannya go global dengan seremonial pelepasan ekspor perdana produk keranjang anyaman serat alam oleh PT Agrominafiber Java Indonesia ke Amerika Serikat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kebumen, Jawa Tengah, dengan simbolis pelepasan satu kontainer pada Selasa (16/9).

Total ekspor hampir 10 ribu keranjang senilai USD 57.200 atau setara Rp 957 juta.

Program UMKM ini bagian dari Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Pertamina untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan wirausaha sesuai target Asta Cita Pemerintah Indonesia.

VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto menyampaikan capaian ini menjadi bukti nyata peran Pertamina dalam mendampingi UMKM hingga mampu menembus pasar ekspor.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung UMKM naik kelas melalui pelatihan, pameran, business matching, hingga fasilitasi akses pembiayaan," kata Rudi Ariffianto dalam keterangannya, Selasa (16/9).

Dia menyampaikan ekspor perdana UMKM Kebumen ke Amerika Serikat ini adalah bukti promosi dan pendampingan yang berkelanjutan mampu meningkatkan kepercayaan buyer internasional.

Sementara itu, Bupati Kebumen Hj. Lilis Nuryani yang turut hadir pada acara tersebut berharap pemberdayaan kelompok UMKM perajin serat alami dapat mendorong kemajuan usaha kecil dan bisa mendorong perekonomian Kebumen.

Pertamina mendukung UMKM Kebumen, PT Agrominafiber Java Indonesia, ekspor perdana produk keranjang anyaman serat alam ke Amerika Serikat

