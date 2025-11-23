Pertamina Eco RunFest 2025 Tak Hanya Diikuti Pelari Elite, tetapi Diminati Disabilitas

menu
Pertamina Eco RunFest 2025 tak hanya dilakukan oleh pelari yang memiliki fisik sempurna, tetapi diminati oleh sahabat disabilitas. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pertamina Eco RunFest 2025 tak hanya dilakukan oleh pelari yang memiliki fisik sempurna.

Nyatanya, ajang tahunan itu diminati oleh sahabat disabilitas.

Melangkah tanpa batas membuat sebanyak 30 peserta disabilitas di wilayah Jabodetabek mengikuti acara ini hingga usai.

Di tengah semangat pagi yang penuh keceriaan, para peserta dari Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia (YDKI) berkumpul dengan wajah berbinar.

Ketua Umum YDKI, Osmiyati tak mampu menyembunyikan rasa harunya melihat para sahabat dengan disabilitas dapat hadir dan merasakan kebersamaan di acara Pertamina Eco RunFest 2025.

Dia mengatakan Pertamina Eco RunFest 2025 sahabat disabilitas.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Melalui Pertamina, teman-teman bisa berkumpul, bisa berlari menggunakan kursi roda, dan merasakan kebahagiaan bersama. Kami sangat senang, apalagi ada yang berhasil meraih juara satu, dua, dan tiga untuk kategori laki-laki dan perempuan. Terima kasih banyak untuk Pertamina yang sudah begitu peduli dan merangkul kami. Teman-teman sangat bahagia,” tutur Osmiyati dengan penuh haru.

Finisher Disabilitas Deny juga turut ambil bagian dan memenuhi lintasan dengan energi positif dan semangat pantang menyerah.

