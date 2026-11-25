jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan ajang olahraga seperti Pertamina Eco RunFest 2026 berpotensi membuka peluang ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular.

Peneliti Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anggi Putri Kurniadi mengatakan ajang olahraga melibatkan berbagai aktivitas ekonomi yang saling terhubung, mulai dari pengadaan barang, produksi perlengkapan, transportasi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah.

Menurut Anggi, hal ini membuka ruang penerapan ekonomi sirkular secara menyeluruh sejak tahap perencanaan.

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“Nilai ekonomi sirkular itu tidak berhenti pada berkurangnya sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir,” ujar Anggi, Selasa (24/11).

Anggi menyebut nilai tambahnya juga dapat muncul melalui efisiensi penggunaan bahan baku, pengurangan biaya pengadaan, pemanfaatan kembali perlengkapan, penciptaan pasar bagi bahan daur ulang, serta terbukanya peluang usaha baru.

Pemanfaatan material dalam penyelenggaraan event dapat dikembangkan melalui penggunaan berulang perlengkapan, sistem penyewaan, hingga pemanfaatan material daur ulang.

“Sementara itu, sampah yang dihasilkan peserta maupun operasional kegiatan dapat menjadi sumber bahan baku bagi pelaku usaha apabila dipilah dan disalurkan melalui jalur pengolahan yang tepat,” jelas Anggi.

Adapun peluang tersebut dapat melibatkan bank sampah, koperasi, UMKM, agregator material, hingga industri pengolahan.