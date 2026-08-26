Pertamina Eco RunFest 2026 Hadirkan 7 Inisiatif Hijau, Targetkan Nol Jejak Sampah

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Eco RunFest 2026, event olahraga tahunan yang mempertemukan musik, lifestyle, komunitas, sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan.

Mengusung tema “Spark the Change, Leave Zero Trace”, event itu mengajak publik untuk berbuat nyata dalam mengurangi serta memahami dan mau terlibat dalam pengolahan sampah plastik lewat berbagai kegiatan.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin mengatakan semangat keberlanjutan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2026.

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“Bagi Pertamina, olahraga bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finis. Olahraga mengajarkank kita tentang semangat, disiplin, ketangguhan, kebersamaan, dan konsistensi untuk terus bergerak maju. Nilai-nilai tersebut juga menjadi bagian dari semangat Pertamina dalam memberikan energi terbaik bagi Indonesia,” kata Siddik, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/8).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron, mengatakan

Adapun ketujuh inisiatif tersebut mencakup eco jersey, eco innovation, eco mission, eco talent, eco production, eco waste management, dan eco education.

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“Pertamina Eco RunFest 2026 merupakan gerakan yang mengajak masyarakat berpartisipasi langsung untuk menjaga lingkungan. Inisiatif keberlanjutan ini bukan sekadar wacana, melainkan tertuang nyata pada berbagai mata acara, mulai dari penggunaan material produksi, pembuatan jersey lari, hingga pengelolaan sampah,” kata Baron.

Baron mengatakan, sebagai perusahaan energi, Pertamina terus berupaya menghadirkan energi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.