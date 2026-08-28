Pertamina Eco RunFest 2026 Hadirkan Jersei Ramah Lingkungan, Dibuat dari Limbah

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Eco RunFest terus memperkuat inisiatifnya sebagai event berkelanjutan.

Prinsip-prinsip ramah lingkungan menjadi fondasi dan jiwa rangkaian kegiatan Eco RunFest 2026.

Menggandeng brand apparel olahraga lokal Manta Liberta, Pertamina memamerkan jesei yang diklaim ramah lingkungan.

Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan pengunaan jersei ramah lingkungan merupakan komitmen Pertamina untuk menghadirkan event yang ramah lingkungan dengan aspek pengelolaan sampah yang optimal.

"Penggunaan jersei ramah lingkungan merupakan salah satu komitmen Pertamina untuk memastikan pelaksanaan Eco RunFest 2026 benar-benar mengendepankan aspek lingkungan," ujar Baron.

Dia menjelaskan dengan melibatkan sekitar 14 ribu pelari Eco Run dan 10 ribu pengunjung Energizing Music Festival, kegiatan ini menjadi ruang yang luas untuk mengajak masyarakat bergerak bersama menjaga lingkungan.



Semangat tersebut sejalan dengan pesan utama Pertamina Eco RunFest 2026 yang mengajak masyarakat bukan hanya berlari, tetapi juga bergerak bersama menjaga bumi melalui berbagai kebiasaan dan aksi nyata.

“Dari sebuah jersei, kita dapat melihat bagaimana material yang sebelumnya menjadi limbah dapat memiliki kehidupan baru. Inilah bentuk nyata bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan dalam sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Co-Founder Manta Liberta Aldy Nur Prastya mengatakan Manta Liberta dan Pertamina berkomitmen melakukan riset dan melakukan pengembangan material jersey yang didekasikan khusus untuk Pertamina Eco RunFest 2026 dengan material yang bersertifikasi dari global recycle standart.