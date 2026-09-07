menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Pertamina Eco RunFest 2026 Jadi Gerakan untuk Menyehatkan Manusia dan Lingkungan

Pertamina Eco RunFest 2026 Jadi Gerakan untuk Menyehatkan Manusia dan Lingkungan

Pertamina Eco RunFest 2026 Jadi Gerakan untuk Menyehatkan Manusia dan Lingkungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Project Manager Pertamina Eco RunFest 2026 Didi Andrian Indra Kusuma saat hadir dalam Ideafest yang berlangsung di JCC, Jakarta, Sabtu (5/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Ketika dunia terus berubah, manusia tetap menjadi pusat dari setiap perubahan.

Semangat inilah yang dibawa Pertamina melalui Pertamina Eco RunFest 2026 dengan mengajak masyarakat untuk bergerak lebih sehat sekaligus membangun kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

Project Manager Pertamina Eco RunFest 2026 Didi Andrian Indra Kusuma mengatakan Eco RunFest tidak lagi ingin dilihat sekadar sebagai event lari atau festival musik, melainkan sebagai sebuah movement yang mendekatkan manusia dengan kesehatan, sesama, dan lingkungan.

Baca Juga:

“Intinya kami ingin semakin menguatkan aspek eco dan menjadikan human sebagai core dari pergerakan ini,” kata Didi pada hari kedua IdeaFest 2026 di JCC, Jakarta, Sabtu (5/9).

Semangat rehumanize yang menjadi tema IdeaFest 2026 tersebut diterjemahkan melalui tujuh inisiatif keberlanjutan.

Bagi Didi, penggunaan nama 'Eco' membawa tanggung jawab besar karena pesan keberlanjutan tidak boleh berhenti pada slogan.

Baca Juga:

Setiap elemen acara, mulai dari rangkaian kegiatan, kolaborator, hingga pengalaman peserta, harus mampu merepresentasikan komitmen tersebut.

“Eco itu tiga huruf yang punya makna luas, tetapi responsibility-nya juga sangat luas. Kami ingin memastikan promise yang kami sampaikan benar-benar bisa kami deliver,” katanya.

Pertamina Eco RunFest kini sebuah movement yang mendekatkan manusia dengan kesehatan, sesama, dan lingkungan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI