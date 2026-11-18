jpnn.com, JAKARTA - Pertamina terus menghadirkan inovasi dalam mengintegrasikan olahraga dengan kepedulian terhadap lingkungan melalui ajang Pertamina Eco RunFest 2026.

Salah satunya diwujudkan melalui jersei resmi peserta yang diproduksi dengan menggunakan 2,5 ton limbah botol plastik kemasan.

Inisiatif itu menjadi langkah nyata Pertamina tidak hanya mendorong kepedulian pada lingkungan, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular, dengan mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai guna.

Dalam proses produksinya, Pertamina berkolaborasi dengan Manta Liberta, merek lokal yang dipercaya mengembangkan jersey khusus sesuai kebutuhan dan karakteristik Pertamina Eco RunFest 2026.

Project Manager Pertamina Eco RunFest 2026 Didi Adrian Indra Kusuma mengatakan pemanfaatan limbah botol plastik menjadi jersei merupakan bagian dari perjalanan inovasi EcoRunFest yang terus berkembang sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014.

“Kehadiran Eco RunFest terus membawa pesan lingkungan. Kami pernah mengangkat isu satwa liar endemik di berbagai wilayah Indonesia, pengurangan emisi, daur ulang jersei, hingga tahun ini memanfaatkan sampah botol plastik kemasan menjadi jersei. Ini merupakan salah satu langkah yang kami pilih untuk mengintegrasikan olahraga dengan gerakan lingkungan,” ujar Didi.

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Dia menjelaskan pemilihan mitra produksi juga melalui riset dan pertimbangan mendalam, termasuk memastikan proses bisnis pabrik yang terlibat turut mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Tidak hanya mengutamakan aspek ramah lingkungan, jersei Eco RunFest 2026 juga dirancang untuk memberikan kenyamanan dan mendukung performa para pelari.