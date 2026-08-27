Pertamina Eco RunFest 2026 Targetkan 14 Ribu Pelari, Hasil Tiket Didonasikan

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Eco RunFest 2026 akan kembali digelar dengan tema 'Spark the Change, Leave Zero Trace' di kawasan Gelora Bung Karno dan Istora, Senayan, Jakarta pada 6 Desember 2026.

Fokus utama penyelenggaraan tahun ini yakni mengajak masyarakat berbuat nyata dalam mengurangi dan mengolah sampah plastik melalui berbagai aktivitas.

Agenda tahunan yang diinisiasi PT Pertamina (Persero) tersebut menargetkan 14 ribu pelari dan 10 ribu pengunjung.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin menyampaikan semangat keberlanjutan menjadi bagian krusial dalam acara Pertamina Eco RunFest 2026.

Memasuki kali ke-13, Eco RunFest telah berkembang menjadi festival yang menyatukan unsur olahraga, musik, gaya hidup, hingga komunitas peduli lingkungan.

Siddik menekankan ajang ini mengajarkan nilai semangat, disiplin, ketangguhan, kebersamaan, serta konsistensi untuk terus bergerak maju.

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"Nilai yang sekaligus menjadi pemantik bagi kami dalam mendorong berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk dalam rangka untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan,” kata Siddik di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menambahkan, Pertamina Eco RunFest 2026 menghadirkan tujuh inisiatif keberlanjutan bagi publik.