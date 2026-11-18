jpnn.com, JAKARTA - Pertamina terus menghadirkan inovasi dalam mengintegrasikan olahraga dengan kepedulian terhadap lingkungan melalui gelaran Pertamina Eco RunFest 2026.

Salah satunya diwujudkan melalui eco jersey resmi peserta yang diproduksi dengan memanfaatkan sekitar 2,5 ton limbah botol plastik kemasan.

Inisiatif ini menjadi langkah nyata Pertamina tidak hanya mendorong kepedulian pada lingkungan namun juga mendorong ekonomi sirkular dengan mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai guna.

Dalam proses produksinya, Pertamina berkolaborasi dengan Manta Liberta, merek lokal yang dipercaya mengembangkan jersey khusus sesuai kebutuhan dan karakteristik Pertamina Eco RunFest 2026.

Project Manager Pertamina Eco RunFest 2026 Didi Adrian Indra Kusuma mengatakan pemanfaatan limbah botol plastik menjadi jersey merupakan bagian dari perjalanan inovasi EcoRunFest yang terus berkembang sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014.

Baca Juga: Pertamina Eco RunFest 2026 Jadi Gerakan untuk Menyehatkan Manusia dan Lingkungan

“Sejak awal, kehadiran Eco RunFest terus membawa pesan lingkungan," kata Didi.

Didi menyampaikan pihaknya pernah mengangkat isu satwa liar endemik di berbagai wilayah Indonesia, pengurangan emisi, daur ulang jersey, hingga tahun ini memanfaatkan sampah botol plastik kemasan menjadi jersey.