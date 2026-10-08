Pertamina EP Raih Penghargaan ISDA dan BERBAKTI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina EP mendapat apresiasi melalui Indonesia SDG's Awards (ISDA) dan BERBAKTI 2026 di Binakarna Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/9).

Dalam ajang tersebut, PT Pertamina EP meraih empat penghargaan melalui program pemberdayaan yang dijalankan Jatibarang Field, Subang Field, dan Tambun Field.

Jatibarang Field melalui Program Peri Cahaya meraih Gold pada ISDA.

Baca Juga: Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia Hadir di Bandara Internasional Lombok

Subang Field melalui Program Purnama Subang meraih Platinum pada ISDA, sekaligus Platinum pada BERBAKTI, sedangkan Tambun Field melalui Program Rangkul Raga Bumi meraih Platinum pada ISDA.

Capaian tersebut menjadi apresiasi atas berbagai upaya pemberdayaan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satunya melalui Peri Cahaya (Perempuan Berdikari, Cerdas, Bersahaja, dan Berdaya) yang dikembangkan Jatibarang Field untuk mendorong kemandirian perempuan melalui penguatan kapasitas dan pengembangan usaha.

Salah satu produk yang berkembang melalui program tersebut adalah nastar berbahan mangga gedong gincu yang menjadi produk olahan khas masyarakat Indramayu.

Program ini turut membuka ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sekaligus mengembangkan usaha secara lebih mandiri.