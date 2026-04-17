Pertamina Fastron Melesat! Penghargaan Ini Jadi Bukti Kepercayaan Publik

Produk pelumas kendaraan roda empat milik PT Pertamina Lubricants kembali mencuri perhatian.

Pertamina Fastron berhasil meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 untuk kategori oli mesin mobil.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil WOW Brand Survey, sebuah riset berskala nasional yang melibatkan ratusan merek dari berbagai kategori produk.

Survei yang berlangsung sejak Desember 2025 hingga Januari 2026 itu menilai pengalaman serta interaksi konsumen terhadap brand yang mereka gunakan.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Pertamina Fastron mampu menjaga hubungan yang kuat dengan konsumennya.

Kepercayaan yang terus terbangun dinilai menjadi faktor utama keberhasilan brand tersebut dalam mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan.

Vice President Marketing PT Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo menyebut penghargaan ini sebagai refleksi dari kepuasan pelanggan terhadap produk yang mereka hadirkan.

"Penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk kami, khususnya Pertamina Fastron."