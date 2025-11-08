Pertamina Foundation Akselerasi Net Zero Emission & Literasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Foundation (PF) dan PT Link Net Tbk bersinergi melalui kerja sama pelaksanaan program pelestarian lingkungan, pelatihan literasi digital, pembangunan infrastruktur hijau serta pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama tersebut dilakukan sebagai langkah strategis menuju Indonesia Net Zero Emission 2060 dan pemerataan literasi digital.

“Sinergi ini memperkuat peran Pertamina Foundation sebagai bagian dari Pertamina Group dalam mengakselerasi target pemerintah dalam mencapai net zero emission dan pemerataan literasi digital. Melalui unit usaha kami, Askara Bumi sebagai pelaksana program, kami akan memastikan dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari.

Sementara itu, Chief of People & Corporate Affairs PT Link Net Tbk Yosafat Marhasak Hutagalung, menjelaskan kehadiran PF sebagai mitra mampu mendukung visi perusahaannya.

“Visi building the nation for a better life tidak hanya bicara tentang membangun konektivitas digital tetapi juga memberikan dampak dampak ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Bersama PF, kami optimis dapat mewujudkan visi tersebut,” kata Yosafat.

Atas kontribusi dan inisiatif nyata melalui penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat lokal, Pertamina Foundation menerima penghargaan Community Tech Engagement Award dari PT Link Net Tbk.(chi/jpnn)