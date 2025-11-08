menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Pertamina Foundation Akselerasi Net Zero Emission & Literasi Digital

Pertamina Foundation Akselerasi Net Zero Emission & Literasi Digital

Pertamina Foundation Akselerasi Net Zero Emission & Literasi Digital
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina Foundation (PF) dan PT Link Net Tbk bersinergi melalui kerja sama pelaksanaan program pelestarian lingkungan, pelatihan literasi digital, pembangunan infrastruktur hijau serta pemberdayaan masyarakat. Foto dok PF

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Foundation (PF) dan PT Link Net Tbk bersinergi melalui kerja sama pelaksanaan program pelestarian lingkungan, pelatihan literasi digital, pembangunan infrastruktur hijau serta pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama tersebut dilakukan sebagai langkah strategis menuju Indonesia Net Zero Emission 2060 dan pemerataan literasi digital.

“Sinergi ini memperkuat peran Pertamina Foundation sebagai bagian dari Pertamina Group dalam mengakselerasi target pemerintah dalam mencapai net zero emission dan pemerataan literasi digital. Melalui unit usaha kami, Askara Bumi sebagai pelaksana program, kami akan memastikan dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari.

Baca Juga:

Sementara itu, Chief of People & Corporate Affairs PT Link Net Tbk Yosafat Marhasak Hutagalung, menjelaskan kehadiran PF sebagai mitra mampu mendukung visi perusahaannya.

“Visi building the nation for a better life tidak hanya bicara tentang membangun konektivitas digital tetapi juga memberikan dampak dampak ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Bersama PF, kami optimis dapat mewujudkan visi tersebut,” kata Yosafat.

Atas kontribusi dan inisiatif nyata melalui penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat lokal, Pertamina Foundation menerima penghargaan Community Tech Engagement Award dari PT Link Net Tbk.(chi/jpnn)

Baca Juga:

Atas kontribusi dan inisiatif nyata melalui penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat lokal, Pertamina Foundation menerima penghargaan.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI