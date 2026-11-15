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Pertamina Foundation Sambut 12 Penerima Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan Batch III

Pertamina Foundation Sambut 12 Penerima Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan Batch III
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Pertamina Foundation. Ilustrasi: Pertamina

jpnn.com,  BALIKPAPAN - Pertamina Foundation (PF) bersama PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menandai Perjalanan Lima Tahun Program Hutan Lestari Mahakam sekaligus menginaugurasi 12 penerima Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan (BSBK) Batch III Tahun 2026 di Club House Kantor PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Balikpapan, Kamis (12/11).

Rangkaian acara diwarnai penanaman mangrove Fase 5 di Delta Mahakam serta penyerahan piagam dan medali kepada para penerima beasiswa yang didampingi orang tua atau wali.

Kedua agenda ini berangkat dari satu tujuan: memulihkan lingkungan Kalimantan hari ini, sambil menyiapkan generasi muda yang akan menjaganya di masa depan.

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Kalimantan menghadapi tantangan lingkungan yang tidak ringan, mulai dari alih fungsi lahan hingga menyusutnya kawasan pesisir dan mangrove.

Di Delta Mahakam, sebagian besar hutan mangrove telah berubah menjadi tambak. Karena itu, PF menempatkan pemulihan lingkungan dan pendidikan generasi muda sebagai dua sisi dari ikhtiar yang sama.

“Lima tahun yang lalu kami memulai dengan satu keyakinan sederhana: Kalimantan tidak boleh hanya kita ambil manfaatnya, tapi harus kita pulihkan,” ujar Ketua Yayasan Pertamina, Agus Mashud S. Asngari.

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Di sisi penyiapan generasi, BSBK membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik Kalimantan dari keluarga prasejahtera. Seleksi Batch III diikuti 364 pendaftar.

Sebanyak 80 orang lolos seleksi administrasi, 60 orang mengikuti Tes Potensi Akademik dan 26 finalis menjalani wawancara pada 23–24 September 2026.

Pertamina Foundation menempatkan pemulihan lingkungan dan pendidikan generasi muda sebagai dua sisi dari ikhtiar yang sama.

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