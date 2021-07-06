Pertamina Foundation Umumkan Formasi Baru Dewas

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Foundation melalui Town Hall Meeting bertajuk Continuity, Appreciation & New Leadership mengumumkan formasi baru Dewan Pengawas Pertamina Foundation, serta Rektor Universitas Pertamina, sebagai bagian dari langkah penguatan tata kelola dan kesinambungan organisasi dalam menjawab tantangan serta peluang ke depan.

Kehadiran kepemimpinan baru ini diharapkan membawa energi, perspektif, dan kolaborasi baru, dengan tetap berpijak pada fondasi, capaian, dan nilai-nilai baik yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pertamina Foundation selaku badan penyelenggara Universitas Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan integrasi ekosistem pendidikan dengan Pertamina Group.

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Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung agenda strategis perusahaan, khususnya di bidang keberlanjutan, transisi energi dan hilirisasi, sekaligus memastikan kontribusi Universitas Pertamina semakin relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional.

President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari menegaskan Pertamina Foundation memiliki peran strategis sebagai mitra Pertamina dalam pelaksanaan program CSR, sekaligus mendukung penguatan ekosistem yang berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis Pertamina Group.

Di sisi lain, Pertamina Foundation juga menjalankan peran sebagai jembatan yang menghubungkan ekosistem Pertamina dengan masyarakat, khususnya kelompok marginal dan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pendidikan tinggi.

"Town Hall Meeting hari ini bukan sekadar acara serah terima jabatan, melainkan bentuk keberlanjutan perjalanan. Kami menghargai dan belajar dari masa lalu, namun harus terus melangkah ke depan. Pertamina Foundation harus menjadi enabler dan katalisator transformasi Pertamina Group," ujar Agus.

"Ke depan, target utama kita mencakup pencapaian zero incident HSSE, pengembangan teknologi IT yang unggul, kreativitas riset di bidang biofuel, solar panel, serta waste management yang memberikan manfaat nyata bagi bisnis Pertamina dan masyarakat, hingga penguatan pengembangan bisnis yang mampu membawa institusi tumbuh menjadi pemain global," imbuh Agus.