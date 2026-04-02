Pertamina Gandeng POSCO Kembangkan Teknologi Rendah Karbon di Indonesia dan Korsel

jpnn.com, SEOUL - PT Pertamina (Persero) memperkuat kerja sama dengan mitra internasional dalam pengembangan solusi energi rendah karbon melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan POSCO International Corporation.

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis kedua perusahaan untuk menjajaki pengembangan dan potensi penerapan teknologi rendah karbon di Indonesia dan Korea Selatan.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bersama Chief Executive Officer POSCO International Kye-In Lee di Korea Selatan pada 1 April 2026, waktu setempat.

Melalui MoU ini, kedua perusahaan akan mengeksplorasi potensi kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon, khususnya pada pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), pengembangan Blue Hydrogen/Ammonia, serta potensi kerja sama pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan dalam rangka kerja sama bilateral antara kedua negara.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan melalui kerja sama ini, Pertamina terus memperkuat kolaborasi global dalam pengembangan teknologi rendah karbon sekaligus mendukung upaya percepatan transisi energi yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina untuk mempercepat pengembangan ekosistem teknologi rendah karbon di Indonesia dengan pemanfaatan teknologi CCS/CCUS, pengembangan hidrogen biru, hingga energi baru terbarukan yang diharapkan dapat mendukung target penurunan emisi sekaligus membuka peluang ekonomi karbon di masa depan,” kata Simon dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Kerja sama mencakup kajian aspek teknis pada rantai teknologi rendah karbon, serta kajian non-teknis untuk penerapan teknologi rendah karbon tersebut.