Pertamina Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg di Aceh, Lebih 20 Ribu Tabung Disalurkan Pascabencana

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melaksanakan operasi pasar LPG 3 kilogram (Kg) ke beberapa titik di Provinsi Aceh, mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, bahkan hingga Aceh Tamiang dan wilayah-wilayah lain.

Operasi Pasar telah dilakukan sejak 6 hingga 18 Desember 2025, dan secara akumulasi distribusinya mencapai lebih dari 20 ribu tabung LPG 3 Kg.

Operasi Pasar merupakan upaya Pertamina bersama pemerintah daerah setempat untuk menjangkau seluruh masyarakat dan upaya pemerataan pasokan LPG.

"Pertamina berterima kasih kepada Pemda yang telah mendukung dari proses operasi pasar sejak pertama, yakni tanggal enam hingga 18 Desember, telah mengawal langsung menjangkau puluhan titik di Banda Aceh dan Aceh Besar," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw dalam keterangannya, Jumat (19/12).

Fahrougi menyampaikan dengan operasi pasar diharapkan secara perlahan juga dapat meredakan panic buying dari masyarakat dan mencegah spekulan yang memanfaatkan momentum ini untuk mencari profit lebih, melakukan penimbunan LPG, serta memanfaatkan kesempatan yang tidak baik lainnya.

Salah satu operasi pasar dilakukan di wilayah Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu (17/12).

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menegaskan Pertamina hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk energi tetap terpenuhi di tengah situasi darurat pascabencana.