menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Pertamina Gelar SMEXPO Merah Putih: Bawa UMKM Raih Transaksi Miliaran Rupiah

Pertamina Gelar SMEXPO Merah Putih: Bawa UMKM Raih Transaksi Miliaran Rupiah

Pertamina Gelar SMEXPO Merah Putih: Bawa UMKM Raih Transaksi Miliaran Rupiah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina SMEXPO Merah Putih meramaikan perayaan HUT ke-80 RI di Grha Pertamina, Jakarta. Melalui pameran dan temu bisnis SMEXPO Merah Putih, Pertamina berhasil memfasilitasi transaksi penjualan bagi UMKM binaan Pertamina hingga miliaran rupiah. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) siap gelar SMEXPO 2025 sebagai omitmen mengembangkan pelaku UMKM secara berkelanjutan sehingga bisa tumbuh mandiri dan produknya kompetitif di pasar global.

Salah satunya lewat ajang Pertamina SMEXPO Merah Putih yang digelar di Grha Pertamina Jakarta, pada 11-15 Agustus 2025 berhasil fasilitasi transaksi temu bisnis (business-to-business/B2B) senilai Rp 9,2 miliar dan transaksi langsung kepada konsumen lebih dari Rp 200 juta.

Melalui ajang SMEXPO ini, UMKM binaan Pertamina terpacu untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi, sehingga mencapai merdeka ekonomi sebagaimana tema HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Baca Juga:

SMEXPO adalah ajang rutin tahunan Pertamina, berupa pameran produk dan karya UMKM Indonesia.

Acara ini digelar sejak Agustus ke beberapa kota di tanah air, hingga nantinya dilakukan pameran puncak pada November 2025.

Selain memberikan akses pemasaran ritel, Pertamina juga memfasilitasi temu bisnis pelaku UMKM dengan buyer industri, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Baca Juga:

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sebagai BUMN, Pertamina mendorong kemandirian UMKM melalui berbagai dukungan, mulai dari pelatihan, modal usaha, hingga fasilitasi pameran dalam dan luar negeri.

“Dengan dukungan dan pembinaan berkelanjutan, sejumlah mitra binaan Pertamina berhasil mengembangkan usahanya hingga menembus pasar internasional. Ini membuktikan kualitas produk UMKM kita sangat kompetitif di pasar global,” ujar Fadjar.

Lewat SMEXPO Merah Putih, Pertamina berhasil memfasilitasi transaksi penjualan bagi UMKM binaan Pertamina hingga miliaran rupiah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI