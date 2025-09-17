Pertamina Goes To Campus 2025 Dorong Generasi Muda Menjadi Motor Inovasi Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen dalam memperkuat pembangunan Sumber daya manusia, pendidikan, generasi muda sejalan dengan Asta Cita Pemerintah.

Melalui kegiatan Pertamina Goes to Campus (PGTC), Pertamina menciptakan generasi muda lewat karya yang berlangsung sejak 10 Juli 2025 hingga 17 September 2025.

Hadirnya PGTC 2025 merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung pengembangan generasi muda Indonesia.

Baca Juga: Inilah 10 Finalis yang Siap Berlaga di Grand Final Pertamina Goes To Campus 2025

Program ini hadir sebagai ajang literasi energi, kolaborasi, dan kompetisi inovasi yang melibatkan ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia melalui dua kompetisi utama, yaitu Energy Debate Championship, Energynovation Ideas Competition.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan semangat PGTC memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan kualitas SDM unggul untuk menghadapi era transisi energi dan industrialisasi hilir.

Dia menyampaikan generasi muda hari ini adalah pemimpin energi di masa depan.

Baca Juga: Pertamina Goes to Campus 2025 Memasuki Tahap Seleksi 822 Karya Ilmiah Mahasiswa

"Melalui PGTC, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar, inovatif, dan yang paling penting adalah gagasan yang aplikatif yang dapat menjawab tantangan energi berkelanjutan, sekaligus memberi arah bagi pembangunan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan berkelanjutan,” ujar Simon saat menyampaikan sambutannya di acara penutupan Pertamina Goes To Campus di Grha Pertamina Jakarta, Rabu, 17 September 2025

Karena itu, Simon berpesan jadikanlah PGTC 2025 sebagai Langkah awal untuk menjadi generasi muda yang pintar, energik, inovatif dan memiliki pandangan luas terhadap energi bagi negeri.