Pertamina Goes To Campus 2026 Hadir di ITS

jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga menggelar Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada Selasa (15/9).

Kegiatan ini menjadi ajang bertemunya mahasiswa, akademisi dan insan Pertamina Patra Niaga untuk berbagi wawasan seputar industri energi sekaligus membangun interaksi dengan generasi muda.

Direktur Operasi Kilang Pertamina Patra Niaga Didik Bahagia menjelaskan pertemuan antara industri dan perguruan tinggi sangat penting untuk menyatukan kebutuhan industri dengan ide serta inovasi yang tumbuh dari lingkungan kampus.

Menurutnya, tantangan energi ke depan membutuhkan partisipasi dari banyak pihak, termasuk mahasiswa yang bisa mulai berkontribusi sejak masih berada di bangku kuliah.

“Tujuan dari Pertamina Goes to Campus bukan sekadar kegiatan sosialisasi perusahaan atau ajang perkenalan Pertamina Patra Niaga kepada mahasiswa. Kegiatan ini kami harapkan menjadi ruang dialog antara industri dan generasi muda untuk membahas tantangan energi Indonesia secara lebih dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari,” jelas Didik.

"Kami juga ingin mendengar ide, perspektif, dan aspirasi generasi muda karena kami percaya solusi terbaik untuk tantangan energi masa depan juga dapat lahir dari ruang kelas dan laboratorium di kampus," imbuhnya.

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PGTC 2026 di ITS ini diisi dengan berbagai sesi yang penuh dialog dan inspirasi.

Mahasiswa mendapat gambaran mengenai dinamika industri energi melalui sesi Industry Insight, serta berbagi pengalaman mengenai dunia kerja, kepemimpinan dan pengembangan karier bersama para alumni ITS yang kini berkiprah di jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga.