Pertamina Goes to Campus 2026 Tampil Lebih Masif, Siap Jelajahi Kampus-Kampus di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen terus mengobarkan semangat Energizing Indonesia dengan kembali menggelar Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Program ini hadir sebagai panggung strategis bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengasah inovasi, kompetensi, dan kepemimpinan dalam menjawab tantangan energi global yang kian dinamis.

Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, PGTC 2026 tampil lebih masif melalui rangkaian roadshow di 5 kota besar di Indonesia.

Mengusung tema 'Energizing Acceleration for Future Impact', program ini dirancang sebagai jembatan bagi generasi muda untuk bertransformasi dari pelajar menjadi agen perubahan di sektor energi.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyatakan mahasiswa adalah aset nasional yang akan menentukan arah kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Melalui PGTC, Pertamina tidak hanya memberikan kompetisi, tetapi juga membangun ekosistem pengembangan talenta yang komprehensif.

“Pertamina percaya inovasi besar selalu bermula dari kampus. Melalui Pertamina Goes to Campus 2026, kami ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk bereksplorasi, berinovasi, dan menciptakan dampak nyata. Ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan kami dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang siap membawa Indonesia menuju kemandirian energi,” ujar Baron.

PGTC 2026 semakin prestisius dan menjangkau global, dengan menghadirkan dua kategori utama yang menantang kreativitas dan kecerdasan mahasiswa.