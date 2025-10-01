menu
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Bakal Berefek Domino Bagi Roda Perekonomian
Pertamina Grand Prix of Indonesia kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3- 5 Oktober 2025.Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, MANDALIKA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Profesor Sulastri Surono menilai gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau MotoGP Mandalika berperan besar menggerakkan roda perekonomian Tanah Air.

Tidak hanya perekonomian nasional tetapi juga tingkat lokal.

”Over all, tentu saja berpengaruh (menggerakkan roda ekonomi), karena ada benefit yang didapat,” ujar Sulastri.

Menurut Sulastri, pengaruh positif Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 tersebut akan memunculkan efek domino ke berbagai sektor, seperti pariwisata dan UMKM.

Sulastri juga sependapat, Pertamina sebagai sponsor utama dan didukung beberapa sponsor lain, memegang peran penting untuk menyukseskan gelaran bergengsi ini.

Karena peran tersebut, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional, sehingga gairah wisata ke Tanah air juga diperkirakan meningkat.

”Yes, (Indonesia semakin dikenal). Dan yang terdampak positif antara lain pariwisata terutama transportasi, perhotelan, dan restoran. Begitu juga UMKM dan perbankan,” kata dia.

Menurutnya, dampak positif tidak hanya saat Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 berlangsung, pada 3-5 Oktober saja, tetapi akan terus berlanjut, bahkan ketika gelaran selesai.

