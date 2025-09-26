menu
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Hadir Pekan Depan, Ini Kilas Balik Kesuksesan 2024

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Hadir Pekan Depan, Ini Kilas Balik Kesuksesan 2024

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Hadir Pekan Depan, Ini Kilas Balik Kesuksesan 2024
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 segera hadir pekan depan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina (Persero) akan kembali hadir pada ajang balap motor internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 - 5 Oktober 2025 mendatang.

Kilas balik di tahun 2024, Pertamina menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dukungan penuh terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berdayakan ratusan tenaga kerja lokal, hingga keterlibatan masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, selain menjadi magnet bagi dunia otomotif dan pariwisata, gelaran ini juga membawa dampak langsung pada masyarakat Lombok.

“Tahun lalu, Pertamina Grand Prix of Indonesia melibatkan ratusan tenaga kerja lokal dalam berbagai peran penting, mulai dari marshal, petugas keamanan, ticketing, hospitality, hingga pengelolaan waste management,” jelas Fadjar pada kegiatan kickoff Task Force MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Jakarta, Kamis (25/9).

Dari kesuksesan tahun 2024 lalu, Pertamina juga turut berdayakan UMKM binaan Pertamina dengan memperkenalkan produk-produk unggulan lokal kepada dunia, dengan menampilkan puluhan UMKM binaan dari berbagai daerah.

Fadjar mengungkapkan tercatat 60 UMKM berhasil meraup omzet mencapai Rp 1 miliar hanya dalam tiga hari penyelenggaraan pada pelaksanaan tahun 2024.

"Beberapa bahkan telah menembus pasar internasional melalui pemesanan dari turis mancanegara,” ungkap Fadjar.

Fadjar berharap perhelatan tahun ini pencapaian tersebut dapat terus meningkat, sejalan dengan peran BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan multiplier effect positif.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 segera hadir pekan depan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB

