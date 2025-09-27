Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Segera Digelar, Ini Jadwalnya

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Grand Prix of Indonesia kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3- 5 Oktober 2025.

Ajang balap motor internasional ini diharapkan menjadi magnet olahraga, pariwisata, sekaligus penggerak perekonomian daerah.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan Pertamina percaya penyelenggaraan ajang ini mampu memberikan dampak luas, mulai dari pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja lokal, hingga memperkuat citra Indonesia sebagai tuan rumah event kelas dunia.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia bukan hanya menghadirkan tontonan kelas dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkenalkan produk UMKM ke pasar global, sekaligus mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi daerah,” kata Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (27/9).

Dikutip dari kanal resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga, berikut jadwal Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025:

Jumat, 3 Oktober 2025

09.00 – 09.35 : Moto3 – Free Practice 1

09.50 – 10.30 : Moto2 – Free Practice 1