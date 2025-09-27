Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Segera Digelar, Ini Jadwalnya
jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Grand Prix of Indonesia kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3- 5 Oktober 2025.
Ajang balap motor internasional ini diharapkan menjadi magnet olahraga, pariwisata, sekaligus penggerak perekonomian daerah.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan Pertamina percaya penyelenggaraan ajang ini mampu memberikan dampak luas, mulai dari pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja lokal, hingga memperkuat citra Indonesia sebagai tuan rumah event kelas dunia.
“Pertamina Grand Prix of Indonesia bukan hanya menghadirkan tontonan kelas dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkenalkan produk UMKM ke pasar global, sekaligus mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi daerah,” kata Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (27/9).
Dikutip dari kanal resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga, berikut jadwal Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025:
Jumat, 3 Oktober 2025
09.00 – 09.35 : Moto3 – Free Practice 1
09.50 – 10.30 : Moto2 – Free Practice 1
Ini jadwal Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 pada 3-5 Oktober, simak selengkapnya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Warga Mekarsari Olah Limbah Daun Sirih Jadi Pakan Ikan Toman
- Pertamina Patra Niaga Layani Permintaan BBM VIVO, Jaga Pasokan Energi untuk Masyarakat
- Live Streaming FP2 & Kualifikasi MotoGP Jepang, Marc Marquez Tumbang
- Alex Marquez Ungkap Penyebab Bencana di Practice MotoGP Jepang
- Selamat, Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Ajang Asian Experience Awards 2025
- Pertamina Patra Niaga Imbau Masyarakat Waspada Hoaks Terkait BBM & SPBU, Ini Faktanya