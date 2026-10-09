Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Ciptakan Peluang Kerja Musiman Bagi Warga Lombok
jpnn.com, LOMBOK - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tak hanya menghadirkan ajang balap motor kelas dunia, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selama rangkaian acara berlangsung, sejumlah warga mendapat kesempatan bekerja di berbagai posisi, mulai dari petugas kebersihan hingga pengelolaan sampah.
Bagi mereka, kehadiran ajang internasional ini menjadi kesempatan untuk memperoleh penghasilan sekaligus menambah pengalaman kerja.
Salah satunya Baiq Essenza, warga Praya, Lombok, yang untuk pertama kalinya bekerja di area Pertamina Mandalika International Circuit.
Perempuan berusia 20 tahun ini bertugas dalam tim kebersihan, mulai dari menyapu, membersihkan area sirkuit, hingga memilah sampah.
Essenza mengaku bangga bisa terlibat langsung dalam gelaran balap motor internasional tersebut.
Apalagi, ia mendapat kesempatan bekerja di area paddock, yang menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan balapan.
Penghasilan yang diperolehnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membantu orang tua.
Kisah Essenza dkk menunjukkan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk memperoleh penghasilan dan pengalaman kerja
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