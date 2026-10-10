Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Hadirkan Multiplier Effect Bagi Warga Lokal

jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Tidak hanya memastikan dukungan energi bagi ajang balap motor kelas dunia, Pertamina Patra Niaga juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan mitra binaan untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Lombok dan sekitarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelibatan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas pendukung penyelenggaraan.

Kehadiran ajang internasional ini membuka kesempatan bagi warga untuk memperoleh pengalaman kerja, memperluas jejaring, serta mendapatkan tambahan pendapatan melalui layanan dan usaha yang melayani pengunjung.

Salah satu warga yang merasakan manfaat tersebut adalah Julian Hariadi, warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang bertugas sebagai marshal di Pertamina Mandalika International Circuit.

Baginya, keterlibatan ini bukan sekadar kesempatan bekerja, tetapi juga menjadi kebanggaan karena dapat berkontribusi langsung dalam menyukseskan ajang internasional di daerah kelahirannya.

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“Senang bisa ikut menyukseskan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok, daerah kelahiran saya sendiri. Saya mendapatkan pengalaman baru, bertemu banyak teman, dan bisa bekerja langsung di sirkuit. Harapannya, kegiatan seperti ini terus ada agar masyarakat lokal bisa ikut berkontribusi,” ungkap Julian.

Manfaat ekonomi juga dirasakan Nadia, terapis asal Lombok Tengah yang terlibat melalui mitra binaan MESPA di booth UMKM Pertamina.