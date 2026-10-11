Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Hadirkan Official Merchandise Produk UMKM

jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina Patra Niaga memanfaatkan momentum Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Melalui booth MyPertamina, Pertamina menghadirkan produk kerajinan unggulan Lombok sebagai official merchandise yang dapat dibeli pengunjung selama penyelenggaraan ajang balap internasional tersebut.

Kehadiran produk UMKM di tengah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui promosi produk, perluasan akses pemasaran, serta pengenalan karya perajin daerah kepada konsumen yang lebih luas, termasuk pengunjung dari berbagai daerah dan mancanegara.

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VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, mengatakan Pertamina Grand Prix of Indonesia tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah kepada dunia.

“Melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, kami ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM lokal. Produk kerajinan yang dipasarkan sebagai official merchandise di booth MyPertamina menjadi salah satu cara untuk mempertemukan karya perajin Lombok dengan pengunjung ajang internasional. Kami berharap kesempatan ini dapat memperluas pengenalan produk, membuka peluang pasar, dan mendorong pertumbuhan usaha UMKM,” ujar Kitty.

Salah satu UMKM yang berpartisipasi adalah Loyok Kreatif, usaha kerajinan anyaman bambu yang diprakarsai Agus Hartadi dari Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Selain Loyok Kreatif, Pertamina turut menghadirkan D’Etnick Istana Mutiara Lombok, usaha milik Janual Aidi yang mengembangkan produk aksesori dan perhiasan berbahan mutiara.

Kehadiran kedua UMKM tersebut menunjukkan keragaman potensi ekonomi kreatif Lombok, mulai dari kerajinan anyaman bambu hingga aksesori mutiara.