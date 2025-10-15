Pertamina Hadirkan Booth 'Energizing The Information' dalam Pameran KIP 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menghadirkan booth 'Energizing The Information' yang atraktif dan interaktif dalam memberikan energi informasi melalui ajang Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang berlangsung di Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, 14 - 16 Oktober 2025.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kehadiran booth ini menjadi wujud komitmen Pertamina dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Booth Pertamina tampil dengan desain modern dan konten informatif seputar layanan informasi Pertamina.

Informasi yang disajikan dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh pengunjung pameran.

Tak hanya itu, pengunjung juga dapat mencoba berbagai aktivitas interaktif yang disediakan.

“Banyak hal yang bisa dilakukan di booth Pertamina, edukasi mengenai layanan Informasi Pertamina, games seputar Pertamina, mendaftar sebagai pengguna aplikasi mobile layanan informasi publik, dan edukasi informasi lainnya,” terang Fadjar.

Selain menyajikan berbagai kanal informasi digital, booth Pertamina juga dilengkapi dengan photo booth yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto sebagai kenang-kenangan.

Tak kalah menarik, Pertamina turut melibatkan UMKM asal Yogyakarta yang menyeduh kopi secara langsung bagi para pengunjung, sambil mendapatkan edukasi seputar layanan informasi Pertamina.