menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Pertamina Hadirkan Inovasi Anak Bangsa di KSTI 2025, Dukung Ketahanan Energi Nasional

Pertamina Hadirkan Inovasi Anak Bangsa di KSTI 2025, Dukung Ketahanan Energi Nasional

Pertamina Hadirkan Inovasi Anak Bangsa di KSTI 2025, Dukung Ketahanan Energi Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto (lima dari kanan) saat mengunjungi booth 'Katalis Merah Putih' hasil kolaborasi Pertamina dan ITB di ajang Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANDUNG - Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 menjadi panggung bagi kontribusi nyata PT Pertamina (Persero) dalam mendukung penguatan ekosistem riset, teknologi, dan industri guna mencapai ketahanan energi nasional.

Dalam gelaran yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/8), Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan meninjau langsung berbagai inovasi dalam negeri, termasuk sejumlah teknologi unggulan milik Pertamina.

Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol kuat dukungan negara terhadap penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai pilar penting menuju Indonesia Emas 2045'.

Baca Juga:

Kepala Negara dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian teknologi bangsa.

“Saya ingin Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi pemain utama dalam teknologi dan industri global,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau booth teknologi nasional termasuk 'Katalis Merah Putih' hasil kolaborasi Pertamina dan ITB.

Pamerkan Inovasi Strategis

Baca Juga:

Dalam konvensi ini, Pertamina menampilkan sejumlah teknologi strategis karya anak bangsa.

Salah satunya adalah Rig Merah Putih, rig pengeboran migas buatan dalam negeri hasil kolaborasi PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan PT Pindad (Persero).

Pertamina menghadirkan inovasi anak bangsa di KSTI 2025 sebagai bukti komitmen terhadap ekosistem riset dan teknologi untuk ketahanan energi nasional

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI