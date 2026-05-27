Pertamina Hadirkan Perpustakaan Digital untuk Tingkatkan Semangat Literasi Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam menyambut Hari Buku Nasional menggelar kegiatan Pertamina MindFUEL "The Energy to Elevate".

Pertamina juga meluncurkan Tugu PertaLibs by Titik Baca di 6 lokasi kerja Pertamina Grup di Jabodetabek, sekaligus Pertamina Book Club (BoomTalk@Works) & Literacy Agent (LiteraSquad) di Grha Pertamina. (Senin, 25/5/2026).

Pertamina MindFUEL mengambil tema besar “The Energy to Elevate” bertujuan untuk memberikan awareness serta meningkatkan semangat belajar mandiri bagi seluruh pekerja Pertamina Grup sebagai modal penting untuk menginternalisasi budaya belajar organisasi.

Senior Vice President Pertamina Corporate University Robby Rafid menyampaikan Pertamina terus berupaya melakukan peningkatan literasi di kalangan pekerja.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pekerja.

Para pekerja diharapkan dapat semakin mudah mengakses buku-buku secara digital, dimana membaca saat ini bisa dilakukan di manapun, misalnya saja di sela-sela waktu bekerja atau ketika waktu istirahat.

“Peningkatan literasi dibutuhkan saat ini, di mana perusahaan saat ini mengalami dinamika baru yang dihadapi. Membaca juga diharapkan menjadi energi bagi para perwira," kata Robby.

Di kesempatan yang sama, VP Learning Development Pertamina Corporate University, Yulius Bulo menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan perusahaan melalui Pertamina Corporate University sebagai fungsi pengelola knowledge management di Pertamina.