Pertamina Hadirkan Produk Unggulan UMK di Kriyanusa 2026

jpnn.com, JAKARTA - Empat pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan Pertamina siap memperkenalkan produk unggulannya dalam Kriyanusa 2026 di Hall B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan selama lima hari, mulai 26 September 2026.

Empat UMK tersebut yakni Ayu Windy Tenun Ikat, Songket Ilham Bahari, Songket Permata, dan Ronald Moreno.

Masing-masing membawa karakter produk yang berbeda, mulai dari tenun ikat dan songket hingga karya kriya dengan sentuhan artistik.

Ayu Windy Tenun Ikat mengusung produk tenun dengan motif dan warna khas Nusantara yang dikembangkan dalam berbagai produk.

Sementara Songket Ilham Bahari dan Songket Permata menampilkan karya songket yang mengedepankan kekayaan motif serta detail pengerjaan para pengrajin.

Adapun Ronald Moreno menghadirkan produk kriya dengan karakter artistik yang menjadi ciri khasnya.

Baca Juga: Pelita Air Bagikan Ratusan Tiket Nonton MotoGP Gratis

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan keikutsertaan UMK binaan dalam Kriyanusa menjadi salah satu upaya Pertamina untuk memperluas akses pasar dan memperkenalkan produk UMK kepada konsumen yang lebih luas.

“Pameran seperti Kriyanusa menjadi kesempatan bagi UMK binaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, memperkenalkan produknya, sekaligus mendapatkan pengalaman dan masukan dari konsumen. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung produk UMK sekaligus dapat melihat langsung beragam produk kriya dan wastra kekayaan nusantara karya UMK binaan Pertamina,” ujar Baron.