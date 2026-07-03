menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pertamina Hadirkan Program UMiMAX untuk Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Pertamina Hadirkan Program UMiMAX untuk Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Pertamina Hadirkan Program UMiMAX untuk Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina menghadirkan program UMiMAX sebagai bentuk nyata dukungan kepada masyarakat rentan ekonomi. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kehilangan pekerjaan merupakan situasi yang berat bagi banyak orang.

Selain kehilangan sumber pendapatan, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga harus mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya.

Berdagang kecil-kecilan sering dianggap sebagai jalan keluar, namun keterbatasan modal dan kurangnya pengalaman dagang sering kali menjadi kendala, salah satunya dialami Rahmadi (30).

Baca Juga:

Sebagai seorang duda yang menjadi tulang punggung keluarga, Rahmadi harus menghadapi masa sulit setelah kehilangan pekerjaan dan menjadi korban PHK.

Di tengah keterbatasan kesempatan kerja dan kebutuhan keluarga yang terus berjalan, Rahmadi berusaha mencari berbagai cara agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peluang itu datang ketika Rahmadi bergabung dalam Program UMiMAX dan mendapatkan dukungan untuk menjalankan usaha warung kopi atau warkop.

Baca Juga:

Perlahan, usaha yang dijalankannya mulai berkembang dan menjadi sumber penghasilan yang lebih stabil.

Saat ini, usaha Rahmadi mencatat omzet sekitar Rp 1,9 juta per minggu.

Pertamina menghadirkan program UMiMAX sebagai bentuk nyata dukungan Pertamina kepada masyarakat rentan ekonomi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI