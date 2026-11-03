Pertamina Hulu Energi Catat Produksi Migas Capai 945 Ribu Barel Setara Minyak per Hari

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina terus mencatatkan kinerja operasional positif sepanjang periode Year-to-Date (YTD) September 2026.

PHE berhasil mencatatkan pencapaian positif pada realisasi produksi migas, kegiatan eksplorasi serta penemuan sumber daya migas baru.?

Berdasarkan laporan capaian kinerja operasional YTD September 2026, realisasi produksi migas mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) yang terdiri dari produksi minyak sebesar 467 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 2.762 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Kegiatan eksplorasi perseroan juga mencatatkan pencapaian positif, meliputi keberhasilan menyelesaikan pemboran 14 sumur eksplorasi, pengerjaan survei seismik 2D seluas 3.320 km, serta penyelesaian survei seismik 3D seluas 4.197 kilometer persegi.?

PHE sukses menemukan sumber daya contingent 2C sebesar 333 juta barel setara minyak (MMBOE) yang terdiri dari 206 MMBOE minyak dan 127 MMBOE gas.

Sementara realisasi penambahan cadangan terbukti (P1) mencapai 72 MMBOE.

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Di samping itu, PHE juga telah melakukan pemboran eksploitasi pada 443 sumur, pekerjaan workover pada 943 sumur, serta kegiatan well services hingga 22.585 pekerjaan.?

Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y Nasroen mengatakan, capaian ini menunjukkan konsistensi PHE dalam menjalankan strategi menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan cadangan melalui kegiatan eksplorasi berkelanjutan.