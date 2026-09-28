Pertamina Hulu Energi Mendorong Asri Basin sebagai Hub Penyimpanan Karbon Regional

jpnn.com, SEOUL - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan komitmennya dalam mempercepat implementasi teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) serta Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung transisi energi regional.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Investasi & Pengembangan Bisnis PHE Dannif Utojo Danusaputro saat menjadi pembicara dalam ajang KCCUS Forum di Seoul, Korea Selatan pada 15 September 2026.

Dalam paparannya yang bertajuk 'Implementing CCUS Projects: Visions, Capabilities, and Best Practices', Direktur Investasi & Pengembangan Bisnis PHE Dannif Danusaputro memaparkan kemajuan portofolio proyek CCUS di Indonesia.

Hingga saat ini, PHE telah menjalankan 10 program dengan total injeksi mencapai 5.671 ton CO? ekivalen.

Salah satu capaian penting adalah keberhasilan injeksi CO? pertama di Lapangan Sukowati yang telah diselesaikan pada Desember 2023, dan dilanjutkan dengan studi uji coba interwell CO? Enhanced Oil Recovery (EOR) pada 2025.

Selain proyek skala pilot, PHE bersama ExxonMobil tengah mengembangkan proyek CCS Hub pertama berskala regional di Asri Basin.

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Proyek ini dirancang secara terintegrasi mencakup pengangkutan Liquid CO? (LCO?), terminal penerimaan, pipa lepas pantai, sumur injeksi, hingga fasilitas penyimpanan.

Dannif menyampaikan PHE menerapkan pendekatan yang terukur dalam menangkap peluang dekarbonisasi.