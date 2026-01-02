Pertamina Hulu Energi Menutup 2025 dengan Temuan Migas Baru di Wilayah Kerja Mahakam

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui aktivitas eksplorasi yang berkelanjutan.

Upaya yang merupakan bentuk komitmen PT Pertamina (Persero) dan Danantara Indonesia dalam mewujudkan ketahanan energi nasional melalui peningkatan investasi di dalam negeri tersebut kembali membuahkan hasil.

Melalui keberhasilan afiliasi PHE, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menemukan sumber daya minyak dan gas bumi pada pemboran sumur eksplorasi Metulang Deep (MDP)-1x di wilayah lepas pantai (offshore) South Mahakam, Kalimantan Timur.

Pengeboran sumur MDP-1x merupakan bagian dari strategi Near Field Exploration yang dijalankan PHE sebagai quick win untuk dapat diproduksi lebih cepat dengan memanfaatkan fasilitas lapangan migas terdekat yang telah memasuki fase matang (mature field).

Di tengah keterbatasan area kerja, PHM konsisten melakukan kegiatan eksplorasi dengan mengadopsi konsep serta pendekatan geologi terkini.

"Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras tim eksplorasi kami dalam menerapkan new exploration play concept di area yang sudah mature, juga berkat kolaborasi erat antara PHE dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM," ujar Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng dalam keterangannya, Jumat (2/1).

Diharapkan temuan sumber daya kontijen Original Oil in Place (OOIP) yang diperkirakan sekitar 106 juta barel ekuivalen minyak (MMBOE) ini dapat segera dikembangkan dan berkontribusi pada lifting migas nasional demi mewujudkan swasembada energi dan ketahanan energi nasional.

Sejak mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam pada 1 Januari 2018, PHM telah mengebor enam sumur eksplorasi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Empat di antaranya berhasil mencatatkan temuan (discovery), termasuk sumur MDP-1x yang dinilai sebagai salah satu temuan signifikan.