Pertamina Hulu Indonesia Capai Lifting Migas di Atas Target pada Triwulan III 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) berhasil mencatatkan angka lifting minyak dan gas (migas) di atas target perusahaan, yakni rata-rata harian 57,6 ribu barel minyak dan 534,8 juta standar kaki kubik gas hingga Triwulan III 2025.

Kinerja positif itu disampaikan Direktur Utama PHI Sunaryanto dalam Town Hall Meeting (THM) yang berlangsung secara hybrid pada Jumat (24/10).

Acara tersebut diikuti lebih dari 1.500 pekerja dari kantor pusat di Jakarta, kantor operasi Balikpapan, dan berbagai lapangan operasi perusahaan di Kalimantan.

Sunaryanto menyampaikan realisasi lifting migas yang melampaui target itu terutama didukung kenaikan produksi dari Wilayah Kerja (WK) Mahakam dan WK Sanga Sanga yang dikelola oleh anak perusahaan PHI, PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga.

Sunaryanto menjelaskan THM ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan arah dan semangat dalam menjaga sustainability atau keberlanjutan operasi dan produksi migas Perusahaan dengan mengedepankan keselamatan dan efisiensi.

Dia menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pekerja PHI-Regional 3 Kalimantan yang terus menunjukkan komitmen dan semangat untuk bekerja cerdas di tengah tantangan operasional dan bisnis yang makin dinamis.

"Dari ruang kerja hingga platform produksi, dari laut hingga daratan Kalimantan, kita semua berdiri di garis yang sama yaitu menjaga operasi yang selamat, andal, dan berintegritas,” ujar Anto yang akrab disapa dalam keterangannya.

Anto menegaskan komitmen PHI untuk terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas sejalan dengan komitmen PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan energi yang berkelanjutan bagi pembangunan dan masa depan Indonesia.