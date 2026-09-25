Pertamina Hulu Rokan Beri Pelepah Sawit untuk Gajah di Minas

jpnn.com - SIAK - PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR memberikan pelepah kelapa sawit sebagai pakan tambahan bagi gajah binaan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, Kabupaten Siak.

PHR merupakan perusahaan hulu minyak dan gas bumi yang mengelola Wilayah Kerja Rokan di Provinsi Riau.

Pemberian pakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pengelolaan dan perawatan gajah binaan di PLG Minas yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

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Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menjelaskan pelepah sawit yang diberikan kepada gajah bukan merupakan pakan utama, melainkan pakan tambahan, terutama pada malam hari sebelum gajah ditambat untuk beristirahat.

Kabid Teknis BKSDA Riau Ujang Holisudin mengatakan pakan utama gajah binaan tetap diperoleh melalui aktivitas pengangonan.

“Itu pakan tambahan, itu tidak murni semua pelepah sawit. Kami pernah mengusulkan pelepah kelapa. Karena ini sifatnya pakan tambahan yang diberikan malam hari sebelum ditambat. Pakan utama adalah pengangonan setelah mandi dibawa keliling untuk makan. Malam karena tidur makanya ditambat,” kata Ujang Kamis (24/9/2026).

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Menurut Ujang, setelah dimandikan, gajah binaan dibawa berkeliling untuk mencari dan memakan pakan alami.

Setelah aktivitas tersebut selesai, gajah kemudian mendapatkan pakan tambahan sebelum ditambat untuk beristirahat pada malam hari.