Pertamina, IMI, dan MGPA Bersinergi, Bangun Ekosistem Balap untuk Talenta Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI), Mandalika Grand Prix Association (MGPA), dan Pride Motorsport memperkuat sinergi untuk membangun ekosistem motorsport nasional guna melahirkan pembalap Indonesia berkelas dunia.

Memasuki tahun keempat dukungannya, Pertamina terus mendorong keberlanjutan kompetisi sebagai wadah pembinaan talenta balap nasional.

Kolaborasi itu mencakup pengembangan kemampuan pembalap, peningkatan profesionalisme dan standar keselamatan, hingga dukungan produk energi berkualitas untuk menunjang kompetisi.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan pihaknya terus menjadi bagian dari perjalanan pembalap Indonesia menuju panggung internasional.

"Pertamina sebagai sahabat sejati pembalap ingin memberikan yang terbaik, termasuk dari sisi bahan bakar melalui penggunaan Pertamax Turbo dalam kompetisi ini. Ke depan, kami juga akan terus melakukan pengembangan produk untuk mendukung kegiatan olahraga motorsport di Indonesia," ujar Arya.

Menurutnya pengembangan motorsport nasional membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pembinaan talenta dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pertamina bersama IMI, MGPA, dan Pride Motorsport memiliki komitmen yang sama untuk membuka kesempatan lebih luas bagi pembalap Indonesia.

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"Ini adalah sebuah ekosistem, jadi Pertamina tidak bisa hadir sendiri. Kami berempat harus terus berkolaborasi. Ini merupakan tahun keempat Pertamina mendukung Pertamina Mandalika Racing Series, tempat lahirnya talenta-talenta pembalap Indonesia yang harapannya bisa terus menembus panggung dunia," jelas Arya.

Dukungan Pertamina juga diwujudkan melalui penyediaan produk energi berkualitas.